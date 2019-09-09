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У Франції від спеки померли 1500 осіб

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 07:03
У Франції від спеки померли 1500 осіб
Фото: спека в Парижі (twitter/dw)

За літо у Франції були два періоди аномально високих температур

У Франції протягом літа в дні аномальної спеки загинули 1500 осіб. Таких періоди за літо було два, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

В один з періодів аномальної спеки був зафіксований температурний рекорд. Це сталося 28 червня - в цей день зафіксували 46 градусів тепла. Влада підрахувала, що саме через надзвичайно спекотну погоду загинули 1500 осіб. Половина з них була старше 75 років, однак серед померлих були й діти.

Міністр охорони здоров'я Аньєс Бюзен повідомила, що загальна кількість померлих через спеку виявилася майже в 10 разів нижче, ніж влітку 2003 року. Тоді з причини високих температур зафіксували близько 15 тисяч смертей.

Нагадаємо, в Україні прогнозують синоптики спекотну погоду на початок цього тижня. Так, у період з 9 по 12 вересня буде сухо і тепло на всій території, вдень температура місцями підніметься до +28.

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