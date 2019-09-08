Синоптики дали прогноз на начало недели

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Ожидается солнечная и сухая погода

Погода в Украине в период с 9 по 12 сентября будет сухой и теплой на всей территории, температура днем местами поднимется до +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

9 сентября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с солнечной и жаркой погоды, только в Закарпатской области возможны дожди с грозами. Днем средняя температура по стране будет колебаться в пределах +23...+26 градусов, ночью термометры покажут от +10 до +14. Теплее всего будет в южных областях, днем там от +24 до +28, ночью от +11 до +18.

10 сентября

Во вторник, 10 сентября, погода на Закарпатье улучшится, будет сухо и тепло. В западных областях возможна немного облачная погода. Средняя температура днем будет колебаться от +24 до +28. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13. В Луганской и Черновицкой областях ночью возможно понижение до +9.

11-12 сентября

В течение 11 и 12 сентября погода на западе Украины будет улучшаться, ожидается солнечная погода. В остальных областях также прогнозируется солнечная и теплая погода. Однако дневная температура начнет понемногу спадать, прогнозируется от +23 до +26. Лишь на юге еще сохранится жара до +28. Ночью средняя температура от +11 до +13.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в Украине прогнозировалась малооблачная погода. В западных областях ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться от +23 до +26, в южных областях возможно повышение до +28. В Киеве сегодня также малооблачно, днем до +27.