Во Франции заявили, что смерть лидера ИГИЛ не означает конец этой организации

Фото: Флоранс Парли (facebook.com.FlorenceParlyOfficiel)

Франция продолжит борьбу с ИГИЛ

Министр обороны Франции Флоренс Парли поздравила США с операцией, которая привела к ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, но предупредила, что это не означает конец организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она заявила, что Франция продолжит борьбу с "Исламским государством" невзирая на смерть ее лидера.

"Багдади: досрочная отставка для террориста, но не для его организации. Мы продолжаем борьбу с "Исламским государством" вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым региональным условиям", - сообщила Парли.

Напомним, сегодня утром американские СМИ сообщили, что в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

Операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа. Сначала территорию, гду находился террорист обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем был высажен десант и началась вторая фаза операции, которая продолжалась 2,5 часа.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера аль-Багдади, уточнив, что он взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.