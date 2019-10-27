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У Франції заявили, що смерть лідера ІДІЛ не означає кінець цієї організації

Новини » В світі    27.10.2019 - 18:12
У Франції заявили, що смерть лідера ІДІЛ не означає кінець цієї організації
Фото: Флоранс Парлі (facebook.com.FlorenceParlyOfficiel)

Франція продовжить боротьбу з ІДІЛ

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі привітала США з операцією, що призвела до ліквідації лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, але попередила, що це не означає кінець організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вона заявила, що Франція продовжить боротьбу з "Ісламською державою" незважаючи на смерть її лідера.

"Багдаді: дострокова відставка для терориста, але не для його організації. Ми продовжуємо боротьбу з "Ісламською державою" разом з нашими партнерами і будемо адаптуватися до нових регіональних умов", - повідомила Парлі.

Нагадаємо, сьогодні вранці американські ЗМІ повідомили, що в ході спецоперації США в сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Операція з ліквідації аль-Багдаді тривала чотири години. Спочатку територію, де знаходився терорист обстрілювали вісім вертольотів і безпілотники. Потім був висаджений десант і почалася друга фаза операції, яка тривала 2,5 години.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив ліквідацію лідера аль-Багдаді, уточнивши, що він підірвав пояс смертника, намагаючись сховатися від військових США в підземному тунелі.

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