Во Франции задержали пять человек по делу об убийстве учителя

Еще 5 человек во Франции были задержаны в связи с нашумевшим убийством под Парижем учителя лицея. Пятерых молодых людей родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года подозревают в том, что они поддерживали телефонный контакт с нападавшим.

Об этом сообщает DW.

В соответствии с законодательством, подозреваемые до предъявления обвинения могут находиться под стражей до 96 часов.

Фигурантами расследования в связи с убийством являются уже 14 человек. Среди них есть и несовершеннолетние.

Напомним, убили учителя истории в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве.

Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции.

Также РБК-Украина сообщало, что французская полиция провела массовые обыски у предполагаемых сторонников исламского радикализма.