Исламисты во Франции не будут спать спокойно, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com EmmanuelMacron)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исламисты не будут спать спокойно во Франции. Об этом он сообщил на заседании Совета обороны, которое состоялось в связи с убийством преподавателя истории под Парижем.

Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, на заседании было принято решение усилить систему безопасности учебных заведений по всей стране. Кроме того, решено, что во Франции повысят внимание к проверке сообщений в соцсетях.

В соцсетях уже обнаружили более 20 сообщений в поддержку убийцы педагога. Их авторы будут привлечены к ответственности. Также отмечается, что с сегодняшнего дня начнутся проверки авторов 80 сообщений, которые выразили симпатию нападающему на преподавателя.

Напомним, инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

Также РБК-Украина сообщало, во Франции правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.