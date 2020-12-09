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У Франції затримали п'ятьох осіб у справі про вбивство вчителя

Автор: Артур Родивилов

Ще 5 осіб у Франції були затримані у зв'язку з гучним вбивством під Парижем вчителі ліцею. П'ятьох молодих людей родом з Чечні у віці від 18 до 21 року підозрюють у тому, що вони підтримували телефонний контакт з нападником.

Про це повідомляє DW.

Відповідно до законодавства, підозрювані до пред'явлення обвинувачення можуть перебувати під вартою до 96 годин.

Фігурантами розслідування у зв'язку із вбивством є вже 14 осіб. Серед них є і неповнолітні.

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Нагадаємо, вбили вчителя історії в місті Конфлан-Сент-Оноріон. Нападником був 18-річний чеченець, який народився у Москві.

Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один зі співробітників поліції.

Крім того, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

Також РБК-Україна повідомляло, що французька поліція провела масові обшуки у ймовірних прихильників ісламського радикалізму.

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