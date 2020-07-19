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У Франції затримали підозрюваного у можливому підпалі Нантського собору

Нант, Неділя 19 липня 2020 13:15
У Франції затримали підозрюваного у можливому підпалі Нантського собору
Фото: пожежа в Нантском соборі (twitter.com/Johanna_Rolland)
Автор: Максим Зайченко

Підозрюваним є 39-річний мігрант

Французькі силовики затримали чоловіка, підозрюваного у можливому підпалі Нантського собору, який стався 18 липня. Чоловіка затримали через "суперечності в його показаннях".

Про це повідомив прокурор у цій справі, передає телеканал BFMTV.

Мова йде про 39-річного мігранта, який працював волонтером в соборі й відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі. Чоловіка затримали для перевірки "суперечностей в його показаннях".

За словами прокурора, на даному етапі мова йде про затримку в рамках перевірки, а говорити про її висновки поки що передчасно.

Зараз йде розслідування на науковому та криміналістичному рівні. Переглядають відео з камер спостереження, на місці працює техніка та експерти з пожежної безпеки. Фахівці почали досліджувати інтер'єр собору та особливості електроустановки.

Раніше прокурори повідомляли, що пожежа в Нантському соборі у Франції могла статися в результаті навмисного підпалу.

Нагадаємо, в Нанті 18 липня загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла, в перші години вогонь був неконтрольованим і швидко поширився по будівлі.

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