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У Франції затримали чоловіка, який із ножем напав на людей

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 22:16
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Він також намагався скинути одну людину з моста

У Франції у місті Тур затримали чоловіка, який із ножем напав на людей, а також намагався скинути чоловіка похилого віку з моста. Про це повідомляє France Info.

30-річний чоловік незадовго до затримання попросив, щоб поліцейські відкрили по ньому стрілянину. При цьому він кричав: "Аллах акбар".

В результаті події ніхто не постраждав.

Підозрюваний відомий поліції за насильницькі дії. Планується визначити стан його психічного здоров'я.

За фактом інциденту проводиться розслідування.

Нагадаємо, 17 червня у Франції в окрузі Тулон жінка накинулася з ножем на двох осіб в супермаркеті, викрикуючи "Аллах акбар".

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Теги публікації: Франція, нападение, атака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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