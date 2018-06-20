У Франції затримали чоловіка, який із ножем напав на людей

Він також намагався скинути одну людину з моста

У Франції у місті Тур затримали чоловіка, який із ножем напав на людей, а також намагався скинути чоловіка похилого віку з моста. Про це повідомляє France Info.

30-річний чоловік незадовго до затримання попросив, щоб поліцейські відкрили по ньому стрілянину. При цьому він кричав: "Аллах акбар".

В результаті події ніхто не постраждав.

Підозрюваний відомий поліції за насильницькі дії. Планується визначити стан його психічного здоров'я.

За фактом інциденту проводиться розслідування.

Нагадаємо, 17 червня у Франції в окрузі Тулон жінка накинулася з ножем на двох осіб в супермаркеті, викрикуючи "Аллах акбар".