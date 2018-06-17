Во Франции женщина с возгласом "Аллах акбар" ранила ножом двух человек

Нападавшая с ножом женщина страдает психическими расстройствами

Во Франции в округе Тулон женщина с ножом набросилась на двух человек в супермаркете, выкрикивая "Аллах акбар". Об этом сообщили в полиции, передает AFP.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Посетителя магазина Leclerc женщина ударила ножом в грудь. Также она напала на кассира, нанеся ему легкие ранения.

Медики госпитализировали пострадавшего посетителя магазина, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Нападавшую женщину правоохранители задержали.

"Есть основания считать, что это была попытка убийства, связанная с терроризмом", - отметил прокурор​ округа Тулон.

По его версии, женщина, скорее всего, решилась напасть на людей самостоятельно. Задержанная страдает психическими расстройствами.

Напомним, в районе Берлина (Германия) неизвестный мужчина напал с ножом на трех пассажиров городской электрички.