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Интервью

Во Франции женщина с возгласом "Аллах акбар" ранила ножом двух человек

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 16:45
Фото: полиция Франции на месте происшествия (twitter.com/mignewsfeed)
Фото: полиция Франции на месте происшествия (twitter.com/mignewsfeed)

Нападавшая с ножом женщина страдает психическими расстройствами

Во Франции в округе Тулон женщина с ножом набросилась на двух человек в супермаркете, выкрикивая "Аллах акбар". Об этом сообщили в полиции, передает AFP.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Посетителя магазина Leclerc женщина ударила ножом в грудь. Также она напала на кассира, нанеся ему легкие ранения.

Медики госпитализировали пострадавшего посетителя магазина, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. Нападавшую женщину правоохранители задержали.

"Есть основания считать, что это была попытка убийства, связанная с терроризмом", - отметил прокурор​ округа Тулон.

По его версии, женщина, скорее всего, решилась напасть на людей самостоятельно. Задержанная страдает психическими расстройствами.

Напомним, в районе Берлина (Германия) неизвестный мужчина напал с ножом на трех пассажиров городской электрички.

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Теги публикации: нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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