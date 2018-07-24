Во Франции сотруднику администрации Макрона предъявили обвинения по нескольким статьям

Александр Беналл обвиняется в организованном нападении, вмешательстве в работу полиции

Сотруднику администрации президента Франции Эмануэля Макрона предъявили обвинения по нескольким статьям, включая организованное нападение, вмешательство в работу полиции, незаконное ношение полицейской формы и незаконное получение видео с уличных камер. Об этом сообщает BBC.

Так, Александр Беналл, обвиняемый в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже, заявил, что "всего лишь помогал полицейским, пригласившим его посмотреть на их работу".

Он также уверен, что данную ситуацию пытаются использовать по политическим мотивам.

Кроме того, согласно сообщению, обвинения также предъявлены сотруднику службы безопасности партии Макрона Венсану Красу, который предположительно тоже участвовал в избиении, и троим полицейским, которые передавали подозреваемому видео с камер наблюдения.

Между тем, глава МВД Коллон осудил действия Беналля. Коллон в свою очередь заявил, что не знал, что сотрудник администрации президента избивает активистов.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 1, 2018

Напомним, как писало РБК-Украина, летом прошлого года было начато предварительное расследование в отношении ближайшего соратника Эммануэля Макрона - министра территориального планирования Ришара Феррана. По информации прокуратуры Бреста, расследование начали на основании сообщений ряда СМИ о возможных финансовых нарушениях министра.