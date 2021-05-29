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Во Франции выявили новую вспышку редкого штамма COVID-19 с новой мутацией

Автор: Артур Родивилов

На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. К 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования.

Об этом сообщает DW.

Большинство из них - в коммуне Ньор. Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

Штамм под названием 20I/484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Около 80% всех новых случаев заболевания COVID во Франции является "британским вариантом", более заразным, чем оригинальный коронавирус.

Напомним, 19 мая во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешили открывать свои летние террасы для посетителей. Также в этот день открылись все магазины, которые не входят в категорию "наиболее важных".

В конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмена ограничений и смягчения локдауну. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.

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