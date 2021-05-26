Во Франции обнаружили около 50 случаев "очень редкого" варианта COVID

Во Франции около 50 человек обнаружили новый вариант COVID-19, который региональный орган здравоохранения описал как "очень редкий". Из-за этого в стране создали дополнительные центры тестирования.

Хотя новый штамм и назвали "вариантом Бордо", профессор Патрик Дехейл, научный и медицинский советник местного органа здравоохранения, заявил, что это на самом деле мутация так называемого британского варианта (В.1.1.7).

Многие из тех, кто получил положительные результаты, были учениками школы в районе города Бакалалан и их родителями. Ни один из них не был госпитализирован.

Дехайл рассказал, что у людей с новым вариантом проявляются обычные симптомы или их нет вообще. Он добавил, что все вакцины, которые есть во Франции-PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen - эффективны против этого варианта.

Около 80% всех новых случаев заболевания COVID во Франции является "британским вариантом", более заразным, чем оригинальный коронавирус.