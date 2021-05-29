У Франції виявили новий спалах рідкісного штаму COVID-19 з новою мутацією

На заході Франції виявлено новий кластер (скупчення або група людей, що мають загальні джерела зараження) дуже рідкісного варіанту коронавірусу. До 27 травня було підтверджено 37 випадків інфікування.

Більшість з них - у комуні Ньор. Мова йде про той же самий різновид вірусу, спалах якого був зафіксований минулого тижня в Бордо, поки неясно, чи є зв'язок між цими двома кластерами.

Близько 80% всіх нових випадків захворювання COVID у Франції є" британським варіантом", більш заразним, ніж оригінальний коронавірус.

Нагадаємо, 19 травня у Франції барам, кафе і ресторанам вперше з жовтня 2020 року дозволили відкривати свої літні тераси для відвідувачів. Також в цей день відкрилися всі магазини, які не входять в категорію "найважливіших".

Наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень і пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 Червня.