Во Франции возросло число погибших в ходе протестов

Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Погибший был местным лидером движения "желтых жилетов" в городе Ажен

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" погиб девятый человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Сообщается, что активист был сбит грузовиком. Он был местным лидером движения "желтых жилетов" в городе Ажен.

Напомним, во Франции, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

Отметим, во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". Тогда сообщалось, что в ходе акций к вечеру в Париже и пригородах было задержано 136 человек, 96 из них - были помещены под стражу.

На акцию в Париже в субботу вышли несколько тысяч человек, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек, неделю назад в то же самое время сообщалось о гораздо более высоком числе задержаний - свыше 500. По информации издания в некоторых местах произошли столкновения активистов с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.