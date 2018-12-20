У Франції зросла кількість загиблих в ході протестів

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Загиблий був місцевим лідером руху "жовтих жилетах" у місті Ажен

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" загинула дев'ята людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Повідомляється, що активіст був збитий вантажівкою. Він був місцевим лідером руху "жовтих жилетах" у місті Ажен.

Нагадаємо, у Франції, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Зазначимо, у Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху "жовтих жилетів". Тоді повідомлялося, що в ході акцій до вечора в Парижі і передмістях було затримано 136 осіб, 96 з них - були поміщені під варту.

На акцію у Парижі в суботу вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік, тиждень тому у той же час повідомлялося про вище число затримань - понад 500. За інформацією видання у деяких місцях сталися сутички активістів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.