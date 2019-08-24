ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции полиция применила водометы на митинге против саммита G7

Новости » Происшествия    24.08.2019 - 23:34
Во Франции полиция применила водометы на митинге против саммита G7

Участие в митингах берут около 15 тыс. человек

Во французском Байонне полиция применила водометы для разгона шествия противников саммита G7 ("Большой семерки"), который проходит в Биаррице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter префектуры полиции Атлантических Пиренеев.

Отмечается, что люди бросали снаряды в полицию. В то же время полицейские использовали средства для сдерживания толпы.

"Люди, собравшиеся в маленьком Байонне, бросали снаряды в полицию.
После вызова полиция и жандармы ненадолго использовали коллективные средства защиты для сдерживания переполнения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате стычек никто не пострадал.

По информации газеты Le Monde, полиция четыре раза применила водометы.Сообщается, что в шествии принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов" - всего около 15 тыс. человек.

Напомним, саммит государств "Большой семерки" открылся сегодня во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

РБК-Украина писало, что лидеры стран Большой семерки (G7) проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии в ходе саммита в Биаррице (Франция).

На саммите G7 пройдут экстренные переговоры по пожарам в Амазонии Послы стран G7 подтвердили готовность помогать Украине на пути реформ
Новости Украины G7
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь