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У Франції поновилися акції "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    08.09.2019 - 06:59
У Франції поновилися акції "жовтих жилетів"
Ілюстративне фото ( twitter.com CGTNOfficial)

У Парижі було ненадовго затримано 89 протестувальників

У Франції рух "жовтих жилетів" у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту, демонстрації відбулися у великих містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Під час протестів сталося кілька сутичок демонстрантів з поліцією.

Зокрема, в Парижі були затримані, але потім відпущені 89 "жовтих жилетів", крім того, правоохоронці винесли понад 60 попереджень.

У столиці Франції в акції протесту взяли участь близько 800 осіб – у поліції зазначили, що більшість учасників акції поводилися мирно.

Найюільша акція у "жовтих жилетах" відбулася в Монпельє - там на вулиці вийшли близько 3000 протестувальників, у тому числі 500 радикалів з так званого "Чорного блоку".

Демонстранти підпалили поліцейську машину в центрі Монпельє, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Двох учасників акції тимчасово затримали.

Крім того, сотні людей вийшли на мітинг у Руані, незважаючи на те, що міська влада заборонила демонстрації в суботу. Кілька "жовтих жилетів" в Руані були тимчасово затримані, ще понад 100 осіб отримали попередження. Невеликі мітинги "жовтих жилетів" також пройшли в Марселі, Ліллі, Страсбурзі та інших містах.

Нагадаємо, в серпні французькі правоохоронці затримали щонайменше 68 осіб, які брали участь у акції протесту на тлі проведення саміту G7.

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