COVAX рекомендует Украине подготовить инфраструктуру для вакцинации

Фото: вакцина (РБК-Украина)

В ответ на запрос Украины глобальная инициатива COVAX рекомендует подготовить инфраструктуру для хранения и доставки вакцины. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил заявку еще 5 декабря.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Он уточнил, что в первой половине следующего года COVAX планирует доставлять вакцину по странам. И напомнил, что Украина должна получить 8 млн доз, чего хватит на прививку 4 млн человек, поскольку вакцина вводится два раза с промежутком 21 день.

Также, по словам Кузина, за 2,6 млрд гривен, которые заложены в проект бюджета, планируется покупать вакцину от COVID-19 за пределами глобальной инициативы COVAX.

Напомним, 8 декабря стало известно, что Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Как писало РБК-Украина, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса в аптеках Украины появится не раньше осени 2021 года.

Отметим, Британия первой из западных стран начала вакцинацию от COVID-19. Сейчас там прививают медиков и пожилых людей.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря очевидцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха