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Франція прискорила вакцинацію від COVID, почнуть вже в цьому році

Париж, Середа 16 грудня 2020 14:58
Франція прискорила вакцинацію від COVID, почнуть вже в цьому році
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Франції ухвалив рішення прискорити початок кампанії з вакцинації від коронавірусу в країні. Її переносять з початку 2021 року на кінець 2020 року.

Про це повідомив представник уряду Франції Габріель Атталь в ефірі BFM TV.

"У Франції кампанія з вакцинації може початися в кінці року", - заявив він.

За його словами, вакцинація стане можливою відразу після отримання дозволу регулятора Європейського союзу на використання вакцини і її авторизації на національному рівні у Франції.

Атталь зазначив, що уряд має намір до літа наступного року вакцинувати 15 млн осіб.

Зазначимо, що Франція зарезервувала 200 млн доз вакцин, якими зможе забезпечити вакцинацію 100 млн населення.

Додамо, що в понеділок, 21 грудня, регулятор ЄС - Європейське агентство медичних засобів (ЕМА) - планує провести засідання, на якому дозволити використання на території ЄС вакцини COVID-19 від компаній Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала країнам-учасницям ЄС розпочати вакцинацію від COVID в один день.

Раніше повідомлялося, що COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу.

До цього COVAX рекомендував підготувати інфраструктуру для вакцинації.

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