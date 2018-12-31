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У Франції посилять охорону правопорядку у новорічну ніч

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 08:56
У Франції посилять охорону правопорядку у новорічну ніч
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

У новорічну ніч за правопорядком у Франції слідкуватимуть майже 150 тис. правоохоронців

У Франції для забезпечення правопорядку у новорічну ніч розгорнуть додаткові сили поліції та збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, для охорони правопорядку у Франції буде задіяно понад 147 тисяч співробітників поліції та збройних сил.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що такі заходи безпеки необхідні через ризик терористичних атак і можливі неоголошені протести у новорічну ніч. У поліції завили, що на Єлисейських полях, де щороку відбуваються світлові шоу і святкування, буде створено периметр безпеки.

Крім того, "жовті жилети" повідомили, що планують на Єлисейських полях провести  акції протесту проти політики президента Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти руху "жовтих жилетів" оголосили про плани посилити акції протесту в новорічну ніч. Очікується, що нові протести в Парижі пройдуть "мирно і святково", про що "жовті жилети" повідомляють у соціальних мережах.

Додамо, що у французькому Руані "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 грудня в Парижі (Франція) співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".

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