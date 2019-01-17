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У Франції в університеті відбулося кілька потужних вибухів

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 11:41
У Франції в університеті відбулося кілька потужних вибухів
Фото: місце події (twitter.com/evnsocial)

В результаті вибухів постраждали три людини

У четвер, 17 січня, в Ліоні (Франція) в університеті через пожежу сталися декілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Повідомляється, що пожежа почалася в одній з бібліотек, розташованих в кампусі Ла Дуа. Пожежу локалізували, але ліквідація наслідків події потребує тривалого часу. Частина вулиць в цій частині ліонської агломерації перекрита.

 

У поліції та університеті повідомляють, що вибухи стали наслідком займання декількох газових балонів, які зберігалися на терасі кампусу.

Нагадаємо, 26 грудня у Пекінському транспортному університеті стався вибух в лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.

Також 15 серпня в Кабулі в освітньому закладі Mawoud Academy стався вибух. За даними Міністерства охорони здоров'я, в результаті вибуху загинули 48 людей, поранення отримали щонайменше 67.

За даними очевидців, на момент вибуху в аудиторії знаходились до 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Повідомляється, що середній вік загиблих - 18 років.

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