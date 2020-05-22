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З Франції до України евакуювали ще 170 громадян

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 02:08
З Франції до України евакуювали ще 170 громадян
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Літак МАУ вирушив з Парижу

Черговий спеціальний авіарейс евакуював із Франції до України ще 170 громадян. Рейс Париж-Київ виконала компанія "Міжнародні авіалінії України".

Як передає РБК-Україна, про це повідомляється на Facebook-сторінці консульсько-правового відділу Посольства України у Франції.

Літак вирушив з паризького летовища 21 травня. Всього, за даними відомства, завдяки роботі консулів українського посольства було підготовлено 17 таких рейсів.

"Загалом з початку епідемії COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines та Fly UIA з Франції до України повернулись 4194 українця", - резюмували в дипломатичній установі.

З Франції до України евакуювали ще 170 громадян

Фото: спецрейс Париж-Київ (facebook/serviceconsulaireukraineenfrance)

Нагадаємо, 15 травня зі Сполучених Штатів до Києва літак евакуював 72 громадян України. Вони вирушали із Нью-Йорка.

Додамо, що в умовах послаблення карантину про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниФранціяевакуація
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