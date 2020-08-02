Во Франции требуют результаты теста на COVID-19 от граждан из 16 стран

Во Франции теперь при въезде в страну требуют о справке об отрицательном тесте на COVID-19. Такое нововведение действует для пассажиров, прибывающих из 16 "стран риска".

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, с 1 августа пассажиры старше 11 лет, которые прибывают авиарейсами из "стран риска", должны предоставить в аэропорту справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном позднее чем за 72 часа до вылета.

Нововведение действует для граждан Франции или имеющих разрешение на постоянное проживание во Франции.

В "страны риска" входят Соединенные Штаты, Сербия, Турция, ЮАР, Алжир, Бахрейн, Бразилия, ОАЭ, Индия, Израиль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу и Катар.

Напомним, ранее Минздрав обновил список "красных стран", куда вошла Франция.

Кроме того, Франция ввела обязательный масочный режим в помещениях.