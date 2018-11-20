Кількість постраждалих в ході протестів у Франції зросло до 528 осіб

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

17 чоловік мають серйозні поранення, 1 людина у критичному

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер повідомив, що в ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Кастанер розповів, що серед 528 постраждалих 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримавших травми в ході протестів 92 є співробітниками правоохоронних органів.

"Одна людина померла у суботу вранці, і з сьогоднішнього ранку байкер знаходиться між життям і смертю в Дромі", - зазначив Кастанер.

Міністр повідомив, що активність протестних акцій на початок тижня знизилося. З його слів, в понеділок, 19 листопада, на мітинги вийшло близько 27 тис. чоловік.

"Ми подбали про захист протестувальників, але це не запобігло нещасні випадки", - додав міністр.

Також він заявив, що якщо свобода демонстрації є основоположним правом, то "вона не може допускати перешкоди для комерційної, економічної і транспортної життя".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції у ході акцій проти підвищення цін на бензин загинула людина, ще 400 отримали поранення. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на протестах затримали близько 300 осіб, з них 157 осіб взяли під варту.