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У Франції внаслідок зіткнення протестувальників з поліцією затримали 39 осіб

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 13:43
У Франції внаслідок зіткнення протестувальників з поліцією затримали 39 осіб
Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

Правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети

У Парижі (Франція) внаслідок зіткнення демонстрантів, які протестують проти підвищення цін на пальне, з правоохоронцями затримали 39 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, "Жовті жилети" зібралися на Єлисейських полях та вимагали від президента Франції Еммануеля Макрона відмінити рішення про підвищення податків на пальне, які призведуть до зростання цін з 1 січня 2019 року.

За словами глави Міністерства внутрішніх справ Крістофа Кастаньє, під час зіткнень з правоохоронцями були затримані 39 протестувальників.

"Близько 200 мирних демонстрантів знаходяться на Єлисейських полях, майже 1,5 тис. правопорушників за межами периметра влаштовують сутички. Поліція вже прибула на місце та відбила напад: 39 заарештовано", - заявив Кастаньє.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляються, що під час сутичок правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети.

Зазначається, що Єлисейські поля залишатимуться перекритими, а пішоходи повинні будуть проходити через контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька влада прийняла рішення мобілізувати додаткові підрозділи поліції для забезпечення правопорядку під час акцій протесту проти підвищення цін на пальне у Парижі.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 листопада, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп повинен був провести зустріч з делегацією представниківпротестного руху "Жовті жилети".

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