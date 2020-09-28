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Во Франции разбился легкий самолет, есть погибшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 сентября, во Франции разбился одномоторный самолет Cirrus 22, в результате чего погибли три человека, которые находились на борту. Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы.

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Об этом сообщает Ouest France.

Как сообщается, самолет упал в лесу за 10 км от аэропорта Безансон, который значился конечным пунктом маршрута. На момент прибытия спасателей он был охвачен пламенем. Причину катастрофы должна устанавливать местная жандармерия воздушного транспорта.

Напомним, 25 сентября истребитель сербской армии "Миг-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов.

Кроме того, на немецком острове Узедом разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2. Авария произошла на территории аэропорта Герингсдорф.

Также РБК-Украина писало, что в небе над Аляской столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12; в результате аварии погибли 7 человек.

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