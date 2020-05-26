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Во Франции пытаются возобновить футбольный сезон

Новости » Спорт     26.05.2020 - 11:24
Во Франции пытаются возобновить футбольный сезон
Фото: чемпионом Лиги 1 признали ПСЖ (ligue1.fr)

Ранее в стране все соревнования были досрочно завершены

Шесть французских сенаторов предложили внести поправки в положение о борьбе с пандемией коронавируса. Одна из инициатив касается возобновления досрочно завершенного футбольного сезона в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L’Equipe.

Поправка предлагает разрешить профессиональным клубам французской Лиги 1 доиграть сезон-2019/20, если позволят эпидемиологические условия. Другие коррективы касаются будущего спортивного сезона.

Однако издание отмечает, что шансы на принятие поправок крайне малы, так как правительство Франции оценило их неодобрительно. Даже если их утвердят в Сенате, они вернутся на второе чтение в Национальное собрание, где их, скорее всего, отвергнут и исключат из финального текста.

Места в турнирной таблице Лиге 1 после досрочного завершения сезона были распределены по индексу эффективности (отношение очков к сыгранным матчам). Чемпионом признали ПСЖ, который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Вместе с парижанами в Лигу чемпионов вышли "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы - "Лилль" и "Реймс". "Лион" оказался седьмым и впервые с 1997 года остался без еврокубков.

Напомним, президент УЕФА назвал преждевременным досрочное завершение сезона в чемпионате Франции из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ФранциявозобновлениеФутбол
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