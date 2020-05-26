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У Франції намагаються відновити футбольний сезон

Новини » Спорт     26.05.2020 - 11:24
У Франції намагаються відновити футбольний сезон
Фото: чемпіоном Ліги 1 визнали ПСЖ (ligue1.fr)

Раніше в країні всі змагання були достроково завершені

Шість французьких сенаторів запропонували внести поправки до невідкладних положень щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Одна з ініціатив стосується відновлення достроково завершеного футбольного сезону в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

Поправка пропонує дозволити професійним клубам французької Ліги 1 дограти сезон-2019/20, якщо дозволять епідеміологічні умови. Інші корективи стосуються майбутнього спортивного сезону.

Однак видання зазначає, що шанси на прийняття поправок вкрай малі, оскільки уряд Франції оцінило їх несхвально. Навіть якщо їх затвердять в Сенаті, вони повернуться на друге читання до Національних зборів, де їх, швидше за все, відкинутий і виключать з фінального тексту.

Місця в турнірній таблиці Лізі 1 після дострокового завершення сезону були розподілені за індексом ефективності (відношення очок до зіграних матчів). Чемпіоном визнали ПСЖ, який на момент припинення сезону очолював таблицю і випереджав найближчого переслідувача на 12 очок.

Разом з парижанами в Лігу чемпіонів вийшли "Марсель" і "Ренн", в Лігу Європи - "Лілль" і "Реймс". "Ліон" виявився сьомим і вперше з 1997 року залишився без єврокубків.

Нагадаємо, президент УЄФА назвав передчасним дострокове завершення сезону в чемпіонаті Франції через пандемію коронавірусу.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ФранціявозобновлениеФутбол
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