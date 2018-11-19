Во Франции протестующие блокируют топливные хранилища

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Протестующие заблокировали доступ к трем топливным хранилищам

Во Франции активисты общественного движения "Желтые жилеты", которые выступают против роста цен на горючее, заблокировали доступ к трем топливным хранилищам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя компании Total, протестующие заблокировали два топливохранилища компании - в Верн-сюр-Сеше и Фос-сюр-Мере. Также оказалось заблокировано хранилище в Ла-Рошель. В Лепинасе департамента Верхняя Гаронна наблюдается такая же ситуация. Кроме того, протестующие также заблокировали несколько трасс.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции число пострадавших среди демонстрантов, которые протестуют против поднятия цен на бензин, превысило 400 человек. В ходе акций протеста также погиб человек.

Сообщалось, что участники движения "Желтые жилеты" начали устанавливать блокпосты возле хранилищ с топливом. Они пропускают легковые автомобили, но не позволяют проезд грузовиков.

Всего в стране состоялось более 2 тыс. акций различного масштаба, в которых уже приняли участие около 288 тыс. человек.