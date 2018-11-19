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У Франції протестувальники блокують паливні сховища

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 13:22
У Франції протестувальники блокують паливні сховища
Фото: протест у Франції (twitter.com/CBSNews)

Протестувальники заблокували доступ до трьох паливних сховищ

У Франції активісти громадського руху "Жовті жилети", які виступають проти зростання цін на пальне, заблокували доступ до трьох паливних сховищ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника компанії Total, протестувальники заблокували два паливосховища компанії - в Верн-сюр-Сеше і Фос-сюр-Мері. Також заблоковано сховище в Ла-Рошель. У Лепінасі департаменту Верхня Гаронна спостерігається така ж ситуація. Крім того, протестувальники також заблокували кілька трас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції число постраждалих серед демонстрантів, які протестують проти підняття цін на бензин, перевищила 400 осіб. У ході акцій протесту також загинула людина.

Повідомлялося, що учасники руху "Жовті жилети" почали встановлювати блокпости біля сховищ з паливом. Вони пропускають легкові автомобілі, але не дозволяють проїзд вантажівок.

Всього в країні відбулося більше 2 тис. акцій різного масштабу, у яких уже взяли участь близько 288 тис. чоловік.

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