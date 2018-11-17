Число пострадавших в ходе протестов во Франции возросло до 100

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Полиция задержала 58 протестующих

Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, которые протестуют против поднятия цен на бензин, выросло до 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Как сообщается, ситуация в центре столицы остается напряженной. Почти 1.2 тыс. демонстрантов, находящихся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, пытаются пройти через кордоны полиции. Несколько раз протестующие пытались прорваться через полицейский кордон, но правоохранители останавливали их слезоточивым газом.

Отмечается, что ближе к 18:30 демонстранты начали сидячую акцию протеста под правительственными зданиями, требуя отставки президента Эммануэля Макрона и обвиняя полицию в том, что они применяют силу против них.

По данным Министерства внутренних дел Франции, количество протестующих по всей стране достигло 244 тыс. человек. В результате различных инцидентов пострадали по меньшей мере 100 человек, еще 58 человек задержаны.

Кроме того, глава МВД Франции Кристоф Канастер предупредил протестующих, что полиция получила приказ вмешаться в случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин, которые происходят во Франции, погиб человек, еще 47 получили ранения.