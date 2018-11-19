Число пострадавших в ходе протестов во Франции возросло до 400

Фото: протесты во Франции (twitter.com/Geraud_Lefebvre)

Полиция взяла под стражу 157 протестующих

Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, которые протестуют против поднятия цен на бензин, превысило 400 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, по данным Министерства внутренних дел Франции, на протестах задержали около 300 человек. Из них 157 человек взяли под стражу.

"Были нападения, драки, ножи. В некоторых местах было много алкоголя, что привело к идиотскому поведению", - заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Как пишет издание RTL, министр заявил, что "в этих демонстрациях были ранены 409 человек, в том числе 14 из них получили серьезные ранения". В то же время, травмы получили 28 полицейских.

Сообщается также, что участники движения "Желтые жилеты" начали устанавливать блокпосты возле хранилищ с топливом. Они пропускают легковые автомобили, но не позволяют проезд грузовиков.

Всего в стране состоялось более 2 тыс. акций различного масштаба, в которых уже приняли участие около 288 тысяч человек.

Отметим, что утром в понедельник 19 ноября протесты продолжились.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин, которые происходят во Франции, погиб человек, еще 47 получили ранения.

Кроме того, глава МВД Франции Кристоф Канастер предупредил протестующих, что полиция получила приказ вмешаться в случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.