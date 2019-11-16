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У Франції сталися сутички на акції "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 14:11
У Франції сталися сутички на акції "жовтих жилетів"
Ілюстративне фото (twitter.com/lavoixdunord)

Правоохоронці затримали понад 40 протестувальників

У Франції сталися сутички під час акції протесту з нагоди річниці створення руху "жовтих жилетів", правоохоронці затримали понад 40 учасників демонстрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, сьогодні на вулиці Парижу вийшли декілька сотень протестувальників, через деякий час між ними та правоохоронцями виникли зіткнення. Для розгону радикально налаштованої демонстрації силовики застосували сльозогінний газ.

За попередніми даними, поліція затримала щонайменше 41 протестувальника, виписала 5 штрафів та оглянула понад 1200 осіб.

Нагадаємо, у вересня під час акції протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі затримали понад сотню демонстрантів. Тоді правоохоронці оштрафували щонайменше 104 учасників протесту та оглянули майже 1250 демонстрантів. Також поліція застосувала сльозоточивий газ проти групи демонстрантів, які рухалися на акцію протесту на Єлисейські поля.

Також РБК-Україна писало, що у Парижі працівники громадського транспорту влаштували акцію протесту через невдоволення пенсійною реформою. У зв'язку зі страйком було перекрито 16 ліній паризького метро, порушено рух автобусів і трамваїв, а також двох з трьох приміських залізничних ліній.

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