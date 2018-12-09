У Франції прогнозують мільярдні збитки від протестів "жовтих жилетів"

Фото: протести у Франції (twitter.com/le_figaro)

Мінфін назвав протести катастрофою для французької економіки

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що протести "жовтих жилетів" стали катастрофою для економіки Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Міністр також назвав цю ситуацію "кризою" для суспільства і для демократії.

"Це катастрофа для бізнесу, це катастрофа для нашої економіки", - сказав Ле Мер.

Як зазначає видання, повністю розрахувати економічні збитки поки неможливо, але вже зрозуміло, що вони значні.

Наразі відомо, що в столиці Франції під час протестів спалили близько 50 автомобілів, десятки підприємств були розграбовані, влада Парижа заявляє про мільйони євро збитків.

Водночас голова конфедерації малого і середнього бізнесу заявив, що загалом протести можуть обійтися бізнесу в 10 мільярдів євро.

У п'ятницю французька Федерація роздрібної торгівлі повідомила, що ритейлери втратили близько 1 млрд євро з початку протестів 17 листопада.

Видання нагадує, що перед останніми протестами, минулого тижня міністр фінансів заявляв, що прибуток ресторанів знизився на 20-50%.

У Франції також побоюються, що протести можуть призвести до падіння туризму.

Нагадаємо, у зв'язку з масовими протестами "жовтих жилетів" у Франції президент країни Еммануель Макрон на початку тижня має намір звернутися до народу. Вранці 10 грудня він також зустрінеться з представниками профспілок та роботодавців, а також з представниками місцевої влади, щоб обговорити з ними ситуацію.

В акціях протесту "жовтих жилетів" узяли участь близько 125 тисяч осіб.