Во Франции призвали отменить таможенные льготы для курятины из Украины: в чем причина

Французские производители мясной продукции призвали ЕС отменить таможенные льготы для курятины из Украины в связи со скачком импорта мяса птицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В июне ЕС отменил таможенные пошлины и приостановил квоты на украинскую сельхозпродукцию. Срок действия этих льгот истекает в июне 2023 года.
Импорт курятины из Украины в ЕС во втором квартале возрос на 54% в годовом исчислении и достиг 52 тысяч тонн. По прогнозам, общий объем экспорта куриного мяса в страны ЕС за 2022 год составит 130-180 тысяч тонн. Согласно официальной статистике, Украина была третьим по величине экспортером мяса птицы в ЕС после Бразилии и Таиланда.
Французские производители возмущены тем, что львиная доля импортируемой в ЕС курятины произведена одной компанией – МХП. Они уверяют, что готовы помогать мелким фермерам, а не крупным холдингам.
В МХП отметили, что были вынуждены существенно сократить мощности по производству мяса птицы из-за потери ранее основных рынков Северной Африки и ряда азиатских стран.
В Европейской комиссии, которая курирует торговую политику ЕС, заявили, что Украина запросила продление полной либерализации торговли до 2024 года, хотя решение еще не принято.
Ранее мы писали, что Украина предложила свою помощь ЕС в борьбе с энергетическим кризисом. Украина готова экспортировать электроэнергию и газ в соседние страны.
Также сообщалось, что Швеция намерена помочь Украине, чтобы обеспечить экспорт продовольствия по сухопутному "зерновому коридору". Для этого страна планирует привлечь экспертов.
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