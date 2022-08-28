Одна из стран планирует помочь Украине расширить "зерновой коридор"
Швеция намерена помочь Украине, чтобы обеспечить экспорт продовольствия по сухопутному "зерновому коридору". Для этого страна планирует привлечь экспертов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которое цитирует местное издание Aftonbladet.
"Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы, со шведской стороны, готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности", - заявила Андерссон.
По словам премьера, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего через Румынию.
"Война продолжается в неизменной силе и жестокости. Украина оказывает сильное сопротивление, а Путин не демонстрирует никаких признаков уменьшения", - добавила она.
Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины, что позволило разблокировать экспорт продовольствия по морю, который блокировала Россия, а уже 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с зерном.
Добавим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией после 26 дней с начала работы "зернового коридора".
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