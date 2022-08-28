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Одна из стран планирует помочь Украине расширить "зерновой коридор"

Новина українською →
Стокгольм, Воскресенье 28 августа 2022 15:28
Одна из стран планирует помочь Украине расширить "зерновой коридор" Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Швеция намерена помочь Украине, чтобы обеспечить экспорт продовольствия по сухопутному "зерновому коридору". Для этого страна планирует привлечь экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которое цитирует местное издание Aftonbladet.

"Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы, со шведской стороны, готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности", - заявила Андерссон.

По словам премьера, это работа, которая уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего через Румынию.

"Война продолжается в неизменной силе и жестокости. Украина оказывает сильное сопротивление, а Путин не демонстрирует никаких признаков уменьшения", - добавила она.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины, что позволило разблокировать экспорт продовольствия по морю, который блокировала Россия, а уже 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с зерном.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией после 26 дней с начала работы "зернового коридора".

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