У Франції закликали скасувати митні пільги для курятини з України: в чому причина

Французькі виробники м'ясної продукції закликали ЄС скасувати митні пільги для курятини з України у зв'язку зі стрибком імпорту м'яса птиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У червні ЄС скасував митні збори і призупинив квоти на українську сільгосппродукцію. Термін дії цих пільг закінчується в червні 2023 року.
Імпорт курятини з України в ЄС у другому кварталі зріс на 54% в річному численні і досяг 52 тисяч тонн. За прогнозами, загальний обсяг експорту курячого м'яса в країни ЄС за 2022 рік складе 130-180 тисяч тонн. Згідно з офіційною статистикою, Україна була третім за величиною експортером м'яса птиці в ЄС після Бразилії і Таїланду.
Французькі виробники обурені тим, що левова частка імпортованої в ЄС курятини вироблена однією компанією – МХП. Вони запевняють, що готові допомагати дрібним фермерам, а не великим холдингам.
У МХП відзначили, що були змушені істотно скоротити потужності з виробництва м'яса птиці через втрату раніше основних ринків Північної Африки і ряду азійських країн.
У Європейській комісії, яка опікується торговельною політикою ЄС, заявили, що Україна запросила продовження повної лібералізації торгівлі до 2024 року, хоча рішення ще не прийнято.
Раніше ми писали, що Україна запропонувала свою допомогу ЄС у боротьбі з енергетичною кризою. Україна готова експортувати електроенергію і газ в сусідні країни.
Також повідомлялося, що Швеція має намір допомогти Україні, щоб забезпечити експорт продовольства по сухопутному "зерновому коридору". Для цього країна планує залучити експертів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.