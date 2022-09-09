У Франції закликали скасувати митні пільги для курятини з України: в чому причина

У червні ЄС скасував митні збори і призупинив квоти на українську сільгосппродукцію. Термін дії цих пільг закінчується в червні 2023 року.

Імпорт курятини з України в ЄС у другому кварталі зріс на 54% в річному численні і досяг 52 тисяч тонн. За прогнозами, загальний обсяг експорту курячого м'яса в країни ЄС за 2022 рік складе 130-180 тисяч тонн. Згідно з офіційною статистикою, Україна була третім за величиною експортером м'яса птиці в ЄС після Бразилії і Таїланду.

Французькі виробники обурені тим, що левова частка імпортованої в ЄС курятини вироблена однією компанією – МХП. Вони запевняють, що готові допомагати дрібним фермерам, а не великим холдингам.

У МХП відзначили, що були змушені істотно скоротити потужності з виробництва м'яса птиці через втрату раніше основних ринків Північної Африки і ряду азійських країн.

У Європейській комісії, яка опікується торговельною політикою ЄС, заявили, що Україна запросила продовження повної лібералізації торгівлі до 2024 року, хоча рішення ще не прийнято.