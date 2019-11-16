Во Франции применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих

Во Франции полицейские применили слезоточивый газ для разгона участников манифестации "желтых жилетов" на площади Италии и в районе метро Порт-де-Шанперре в Париже, в районе площади Италии применили водометы. Об этом в субботу сообщил BFM.

Сообщается, что в этих двух районах на манифестацию вышли несколько сотен человек. Сейчас возле площади сохраняется довольно напряженная ситуация. Манифестанты подожгли несколько собранных из строительного мусора баррикад, разбили витрину банка HSBC, сожгли автомобиль, принадлежащий мэрии, и перевернули еще один.

К полудню правоохранительные органы задержали в Париже 41 участника акций, 11 из них помещены под стражу. Отмечается, что большинство протестующих на площади - без отличительного признака движения - желтого жилета.

Напомним, РБК-Украина писало, что во Франции произошли столкновения во время акции протеста по случаю годовщины создания движения "желтых жилетов", правоохранители задержали более 40 участников демонстрации.

Сегодня на улицы Парижа вышли несколько сотен протестующих, через некоторое время между ними и правоохранителями возникли столкновения. Для разгона радикально настроенной демонстрации силовики применили слезоточивый газ.