У Франції застосували сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників

У Франції поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону учасників маніфестації "жовтих жилетів" на площі Італії і в районі метро Порт-де-Шанперре в Парижі, в районі площі Італії застосували водомети. Про це в суботу повідомив BFM.

Повідомляється, що в цих двох районах на маніфестацію вийшли кілька сотень людей. Зараз біля площі зберігається досить напружена ситуація. Маніфестанти підпалили кілька зібраних з будівельного сміття барикад, розбили вітрину банку HSBC, спалили автомобіль, що належить мерії, і перегорнули ще один.

До полудня правоохоронні органи затримали в Парижі 41 учасника акцій, 11 з них поміщені під варту. Відзначається, що більшість протестуючих на площі - без відмітної ознаки руху - жовтого жилета.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у Франції сталися сутички під час акції протесту з нагоди річниці створення руху "жовтих жилетах", правоохоронці затримали понад 40 учасників демонстрації.

Сьогодні на вулиці Парижа вийшли кілька сотень протестувальників, через деякий час між ними та правоохоронцями виникли сутички. Для розгону радикально налаштованої демонстрації силовики застосували сльозогінний газ.