Во Франции приговорили украинских моряков к тюремным срокам

Уголовный суд города Лилля (Франция) вынес приговор девяти украинским морякам, которых обвиняли в перевозке венесуэльского кокаина в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest France.

Сообщается, что моряки получили сроки от 5 до 8 лет. Начальники экипажа - грузинский капитан, а также гражданин Турции и еще один украинец позже должны предстать перед специальным судом присяжных. Отмечается, что моряков также приговорили к штрафу, в общей сложности, в 75 млн евро.

Напомним, что в декабре 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. По рации капитан "Карибской пальмы" (Carib Palm) сообщил французским властям, что он следовал из колумбийского города Картахены в польский город Гданьск на ремонт. Во время проверки правоохранители нашли на корабле тайник, где было спрятано 2,3 тонны кокаина.

На борту судна находились девять украинских моряков, которые заверили, что перевезли этот огромный запас кокаина под угрозой. Несмотря на это, суд приговорил их не только к срокам, а и к штрафу. Для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции.

Как сообщало ранее РБК-Украина, что в августе 2019 года в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщается, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами.

Напомним, возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября 2018 года. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.