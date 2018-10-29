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Возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 14:18
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)
Фото: судно Pomerania Sky (shipspotting.com)

Экипаж корабля успел передать сигнал SOS

Пираты захватили в субботу, 27 октября, у берегов Нигерии судно Pomerania Sky, на борту которого, по предварительным данным, могут быть восемь поляков, два филиппинца и украинец. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на радио RMF.FM.

Как отмечается, судно было под флагом Либерии. Напали пираты на него около 4 часов утра, за 50 морских миль от побережья Нигерии. Однако экипаж корабля успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинец, который был в составе команды швейцарского торгового судна MV Glarus, захваченного пиратами 22 сентября возле Нигерии, вернется в Одессу.

Отметим, 22 сентября 2018 года в акватории нигерийской залива было совершено пиратское нападение на торговое судно MV Glarus. На нем находилось 19 членов экипажа, в том числе 3 гражданина Украины. В результате нападения пираты захватили 12 членов экипажа, среди которых один гражданин Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского судна.

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