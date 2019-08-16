У берегов Камеруна захватили судно с украинцами на борту

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Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами

В результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Сообщается, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун).

"Семнадцать китайцев и украинцев были похищены из них восемь являются украинцами, которые были похищены на одном из кораблей", - говорится в сообщении.

Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами.

Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

Напомним, в конце октября возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часов утра в 50 морских миль от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Камеруне боевики "Боко харам" убили 37 человек. Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.