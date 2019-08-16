ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У берегов Камеруна захватили судно с украинцами на борту

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 17:43
У берегов Камеруна захватили судно с украинцами на борту
Иллюстративное фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами

В результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Сообщается, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун).

"Семнадцать китайцев и украинцев были похищены из них восемь являются украинцами, которые были похищены на одном из кораблей", - говорится в сообщении.

Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами.

Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.

Напомним, в конце октября возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania Sky с поляками и украинцем. Судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября около 4 часов утра в 50 морских миль от побережья Нигерии. Также сообщалось, что экипаж успел передать сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Камеруне боевики "Боко харам" убили 37 человек. Инцидент произошел на острове Дарак на озере Чад. Сотрудникам сил безопасности удалось схватить 15 членов террористической организации.

Гуайдо сообщил о похищении двух соратников в Венесуэле Стали известны подробности исчезновения бизнесмена из Днепра
Новости Украины похищениепираты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь