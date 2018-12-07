Во Франции правоохранители и власти готовяться к завтрашним акциям протеста

Фото: протест во Франции (twitter.com/CBSNews)

Будут закрыты музеи и исторические достопримечательности, а улицы будут патрулировать тысячи правоохранителей

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, из-за завтрашних акций против налога на топливо, по стране будут нести дежурство 89 тыс. полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Филипп рассказал, что в столице страны будет дежурить около 8 тыс. полицейских, а также будут размещены бронетранспортеры. В полиции настоятельно советуют закрыть рестораны и магазины в районе Елисейских Полей, а также музеи.

Кроме этого, из-за повреждений Триумфальной арки во время протестов на прошлой неделе будет активизирована защита и других достопримечательностей города.

Министр культуры Франк Ристер заявил, что будут закрыты музеи Лувра и Орсе, оперные театры и комплекс Гранд Пале.

"Мы не можем рисковать, когда нам известна угроза", - заявил Ристер.

Напомним, в Париже закроют Эйфелеву башню из-за массовых протестов. Эйфелева башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря 2018 года.