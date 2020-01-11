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Во Франции правительство готово отсрочить увеличение пенсионного возраста

Новости » Политика     11.01.2020 - 21:57
Во Франции правительство готово отсрочить увеличение пенсионного возраста
Фото: акция протеста во Франции (twitter.com/ajplus)

Предлагается отсрочить соответствующую норму до 2027 года

Правительство Франции готово отсрочить проект реформы пенсионной системы, а именно норму о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом указано в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к профсоюзным организациям, сообщает местное издание Le Parisien.

Подчеркивается, что временная отмена этого предложения может позволить правительству вернуть поддержку профсоюзов.

"Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближение начиная с 2022 года возраста (с которого пенсия выплачивается в полном объеме, - ред.) до 64 лет в 2027 году", - цитируют в издании письмо главы правительства.

Напомним, 7 января французские профсоюзы в ходе акций протеста заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит горючего на автозаправочных станциях. Тогда премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит дефицит топлива, и полиция обеспечит, чтобы нефтебазы не были заблокированы.

РБК-Украина писало, что верховный комиссар Франции по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Ее связывают с невозможностью власти отменить пенсионную реформу, из-за которой в стране начались массовые забастовки.

Последний раз во Франции масштабные протесты происходили в середине ноября 2019 года. Тогда в результате беспорядков были задержаны более 100 человек в Париже.

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