У Франції уряд готовий відстрочити збільшення пенсійного віку

Фото: акція протесту у Франції (twitter.com/ajplus)

Пропонується відтермінувати відповідну норму до 2027 року

Уряд Франції готовий відтермінувати проект реформи пенсійної системи, а саме норму щодо підвищення з 62 до 64 років віку, з якого пенсія виплачується в повному обсязі. Про це вказано у листі прем'єр-міністра Франції Едуара Філіппа до профспілкових організацій, повідомляє місцеве видання Le Parisien.

Підкреслюється, що тимчасове скасування цієї пропозиції може дозволити уряду повернути підтримку профспілок.

"Щоб продемонструвати мою довіру до соціальних партнерів, я готовий відкликати з проекту закону міру, що передбачає поступове наближення починаючи з 2022 року віку (з якого пенсія виплачується у повному обсязі, - ред.) до 64 років в 2027 році", - цитують у виданні лист глави уряду.

Нагадаємо, 7 січня французькі профспілки в ході акцій протесту заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях. Тоді прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що країні не загрожує дефіцит палива, і що поліція забезпечить, щоб нафтобази не були заблоковані.

РБК-Україна писало, що верховний комісар Франції по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Її пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, через яку у країні почалися масові страйки.

Останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада 2019 року. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб у Парижі.