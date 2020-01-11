ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції уряд готовий відстрочити збільшення пенсійного віку

Новини » Політика     11.01.2020 - 21:57
У Франції уряд готовий відстрочити збільшення пенсійного віку
Фото: акція протесту у Франції (twitter.com/ajplus)

Пропонується відтермінувати відповідну норму до 2027 року

Уряд Франції готовий відтермінувати проект реформи пенсійної системи, а саме норму щодо підвищення з 62 до 64 років віку, з якого пенсія виплачується в повному обсязі. Про це вказано у листі прем'єр-міністра Франції Едуара Філіппа до профспілкових організацій, повідомляє місцеве видання Le Parisien.

Підкреслюється, що тимчасове скасування цієї пропозиції може дозволити уряду повернути підтримку профспілок.

"Щоб продемонструвати мою довіру до соціальних партнерів, я готовий відкликати з проекту закону міру, що передбачає поступове наближення починаючи з 2022 року віку (з якого пенсія виплачується у повному обсязі, - ред.) до 64 років в 2027 році", - цитують у виданні лист глави уряду.

Нагадаємо, 7 січня французькі профспілки в ході акцій протесту заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях. Тоді прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що країні не загрожує дефіцит палива, і що поліція забезпечить, щоб нафтобази не були заблоковані.

РБК-Україна писало, що верховний комісар Франції по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Її пов'язують з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, через яку у країні почалися масові страйки.

Останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада 2019 року. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб у Парижі.

У Франції посилились протести Макрон закликав противників пенсійної реформи припинити акції на свята
Новини України Франціяпенсии
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся