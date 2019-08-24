Во Франции полиция применила водометы на митинге против саммита G7

Во французском Байонне полиция применила водометы для разгона шествия противников саммита G7 ("Большой семерки"), который проходит в Биаррице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter префектуры полиции Атлантических Пиренеев.

Отмечается, что люди бросали снаряды в полицию. В то же время полицейские использовали средства для сдерживания толпы.

"Люди, собравшиеся в маленьком Байонне, бросали снаряды в полицию.

После вызова полиция и жандармы ненадолго использовали коллективные средства защиты для сдерживания переполнения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате стычек никто не пострадал.

По информации газеты Le Monde, полиция четыре раза применила водометы.Сообщается, что в шествии принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов" - всего около 15 тыс. человек.

Напомним, саммит государств "Большой семерки" открылся сегодня во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

РБК-Украина писало, что лидеры стран Большой семерки (G7) проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии в ходе саммита в Биаррице (Франция).