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На саммите G7 пройдут экстренные переговоры по пожарам в Амазонии

Новости » Политика    24.08.2019 - 05:15
На саммите G7 пройдут экстренные переговоры по пожарам в Амазонии
Фото: пожары в Амазонии (twitter.com)

Правительство Бразилии обвиняют в недостаточности мер по тушению масштабных пожаров

Лидеры стран Большой семерки (G7) проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии в ходе саммита в Биаррице (Франция), который начнется в субботу, 24 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, вопрос пожаров в Амазонии был включен в повестку дня саммита G7 по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Его предложение поддержал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, подчеркнувший, что пожары в Амазонии являются угрозой всему миру.

"Масштабы пожаров в бассейне Амазонки шокируют и угрожают не только Бразилии и другим пострадавшим странам, но и всему миру", - заявил он.

Также сообщается, что Франция и Ирландия пригрозили заблокировать принятие всеобъемлющего торгового договора между Евросоюзом и странами Меркосур, если власти Бразилии не предпримут меры по более активному тушению лесных пожаров в лесах Амазонии.

В пятницу вечером президент Бразилии Жаир Болсонару в телевизионной речи выразил "глубокую любовь и уважение" к Амазонии, но приуменьшил как значение пожаров, так и ответственность его администрации за них.

Напомним, в Бразилии в 2019 году зафиксировали рекордное количество пожаров - на протяжении года на территории бразильских Дождевых лесов Амазонии произошло более 75 тыс. возгораний.

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Новости Украины пожарБразилияG7
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