У Франції поліція застосувала водомети на мітингу проти саміту G7

У французькому Байонні поліція застосувала водомети для розгону ходи супротивників саміту G7 ("Великої сімки"), який проходить в Біарріце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter префектури поліції Атлантичних Піренеїв.

Відзначається, що люди кидали снаряди в поліцію. У той же час поліцейські використовували засоби для стримування натовпу.

"Люди, що зібралися в маленькому Байонні, кидали снаряди в поліцію.

Після виклику поліція і жандарми ненадовго використовували колективні засоби захисту для стримування переповнення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в результаті сутичок ніхто не постраждав.

За інформацією газети Le Monde, поліція чотири рази застосувала водомети. Повідомляється, що в ході беруть участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і кілька десятків "жовтих жилетах" - всього близько 15 тис. людей.

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкрився сьогодні у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

РБК-Україна писало, що лідери країн Великої сімки (G7) проведуть екстрені переговори з-за масштабних лісових пожеж у бразильській Амазонії в ході саміту в Біарріце (Франція).