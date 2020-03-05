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Во Франции поезд сошел с рельсов, десятки пострадавших

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 13:49
Во Франции поезд сошел с рельсов, десятки пострадавших
Фото: место аварии во Франции (twitter com InfosFrancaises)

Авария во Франции произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, в результате чего пострадал 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europe1.

Как отмечается, электровоз и несколько вагонов поезда на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Всего в поезде было 300 человек. По предварительной причине, авария произошла из-за просадки грунта под железнодорожным полотном.

После случившегося железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.

Напомним, в австралийском штате Виктория поезд сошел с рельсов, в результате погибли как минимум двое людей.

Кроме того, в Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, в результате чего погибли 4 человека. По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

Ранее сообщалось, что в американском городе Бетел разбился небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air, который направлялся из Кипнука.

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